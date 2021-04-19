На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока2
- 19.04.2021, 13:46
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Доставка топлива происходит на фоне ряда остановок энергоблоков.
На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока, сообщает Минэнерго. Cостав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока прибыл на площадку БелАЭС в понедельник.
В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК «АСЭ» — обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.
До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.
Доставка топлива происходит на фоне ряда остановок энергоблоков, которые власти называют «плановыми».
Ранее экологи обратили внимание на интересный момент в сообщениях госСМИ о так называемой плановой остановке энергоблока БелАЭС в Островце.