На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока 2 19.04.2021, 13:46

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фото: тасс

Доставка топлива происходит на фоне ряда остановок энергоблоков.

На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока, сообщает Минэнерго. Cостав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока прибыл на площадку БелАЭС в понедельник.

В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК «АСЭ» — обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.

Доставка топлива происходит на фоне ряда остановок энергоблоков, которые власти называют «плановыми».

Ранее экологи обратили внимание на интересный момент в сообщениях госСМИ о так называемой плановой остановке энергоблока БелАЭС в Островце.

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