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Выжившие в теракте в Беслане начали голодовку солидарности с Навальным

  • 19.04.2021, 19:10
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Выжившие в теракте в Беслане начали голодовку солидарности с Навальным

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии 31 марта.

Сопредседательница общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре пострадавших во время захвата заложников в Беслане — Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева — объявили голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным. Об этом Кесаева рассказала «Новой газете».

По ее словам, когда здоровье Навального в критическом состоянии, «невозможно оставаться в стороне».

«Мы очень за него переживаем. Ситуация такая, что мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет», — сказала Кесаева.

Она добавила, что после теракта пострадавшие предупреждали, что безнаказанность породит новые преступления, однако многие люди тогда этого не понимали, а Навальный, считает Кесаева, «показал, что не надо бояться, что надо бороться».

«Молчать — это значить предавать самих себя, будущее своих детей», — резюмировала она.

Ранее, напомним, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов создал в соцсетях группу «Голодовка солидарности с Алексеем Навальным» и сам объявил голодовку. Сейчас, судя по данным на странице, к акции присоединились больше 60 человек.

Напомним, политик Алексей Навальный, объявил голодовку в колонии 31 марта с требованием допустить к нему гражданского врача. Оппозиционер жаловался на сильные боли в спине, из-за которых у него отнималась нога. Однако медиков с воли к нему так и не допустили, а его самого госпитализировали с подозрением на туберкулез.

Опубликованные его врачом результаты анализов свидетельствуют о почечной недостаточности и проблемах с сердцем. Вместе с тем ФСИН называет состояние оппозиционера удовлетворительным.

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