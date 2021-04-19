В Минске будут делать прививки от COVID-19 на предприятиях

В Минске будут делать прививки от COVID-19 на предприятиях2
- 19.04.2021, 20:35
Об этом заявил председатель Мингорисполкома.
В столице прививки от COVID-19 будут делать прямо на предприятиях. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на председателя горисполкома.
Прививать от коронавируса трудовые коллективы в столице будут с выездом на предприятия. Такая работа уже проводится, пишет Мингорисполком.
По мнению «мэра» Минска Владимира Кухарева, такой способ для крупных коллективов будет более удобным, чем направление работников в прививочные кабинеты городских поликлиник.