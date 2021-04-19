В Минске будут делать прививки от COVID-19 на предприятиях 2 19.04.2021, 20:35

иллюстрационное Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Об этом заявил председатель Мингорисполкома.

В столице прививки от COVID-19 будут делать прямо на предприятиях. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на председателя горисполкома.

Прививать от коронавируса трудовые коллективы в столице будут с выездом на предприятия. Такая работа уже проводится, пишет Мингорисполком.

По мнению «мэра» Минска Владимира Кухарева, такой способ для крупных коллективов будет более удобным, чем направление работников в прививочные кабинеты городских поликлиник.

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