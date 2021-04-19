Навальному присуждена престижная международная премия в области прав человека 2 19.04.2021, 22:17

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Алексей Навальный

Фото: AP

Ее получит дочь российского политика Даша Навальная.

Межрегиональная коалиция из 25 правозащитных организаций (Geneva Summit for Human Rights and Democracy) объявила, что ее престижная международная награда в области прав человека будет вручена в этом году основателю ФБК Алексею Навальному.

Правозащитники признают Навального политическим заключенным в России. Вручение премии состоится 8 июня, получать награду будет дочь оппозиционера Даша Навальная.

Навальный был выбран для получения награды за его «исключительное мужество и героические усилия, направленные на то, чтобы поднять тревогу по поводу серьезных нарушений режимом Путина прав человека в России».

Напомним, Алексей Навальный, находящийся в заключении в исправительной колонии, объявил голодовку 31 марта. Он требует допуска к нему независимых врачей и оказания квалифицированной медицинской помощи. 15 апреля его лечащие врачи сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов Навального, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

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