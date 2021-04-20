Россия закрыла для полетов воздушное пространство над Крымом и Черным морем 7 20.04.2021, 14:53

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Ограничения распространяются на полеты на высоте до 19 тысяч метров.

Россия вводит временные ограничения на полеты в воздушном пространстве над Крымом и Черным морем. Как сообщает ТАСС, согласно международному извещению для пилотов, «временно опасным» объявляется зона над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря. Ограничение действует с 20 по 24 апреля и распространяется на полеты на высоте до 19 тысяч метров.

На прошлой неделе Россия объявила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливает право мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря. Ограничение касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма. Ранее Федеральное управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) предупредило авиакомпании о рисках пассажирских перелетов из-за эскалации на Донбассе, ссылаясь на то, что эскалация региональной напряженности «может потенциально внезапно вылиться в столкновения и кросс-граничный конфликт». FAA выпустило два уведомления (KICZ A0012/21 and A0013/21) с предупреждением американским авиакомпаниям о пересмотре оценки безопасности и рекомендовала сообщать за 72 часа о полетах в воздушном пространстве над российско-украинской границей. Кроме этого, ведомство рекомендует авиаперевозчикам «проявлять чрезвычайную осторожность» при полетах в, из и над:

- Днепропетровском

- Симферополем

- Киевом

- Москвой

- Ростовом-на-Дону.

По европейским данным, Россия сосредоточила близ границы с Украиной «беспрецедентную» группировку войск - 150 тысяч человек, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Черное море переброшены 4 больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО - Ropcha), способные нести на борту танки для высадки на берег. К ним присоединилось 15 кораблей Каспийской флотилии.

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