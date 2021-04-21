В ПАСЕ приняли жесткий доклад о ситуации в Беларуси 15 21.04.2021, 14:35

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Фото : Council of Europe/ Candice Imbert

Международное сообщество призвали сделать все, чтобы пособники режима не остались безнаказанными.

Парламентская Ассамблея Совета Европы заседании 21 апреля рассмотрела и утвердила жесткий доклад по ситуации в Беларуси, сообщил сайту Charter97.org член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он называется «Нарушение прав человека в Беларуси требуют международного расследования». Автор доклада французский депутат Александра Луи.

Как рассказал Алексей Гончаренко, к докладу были привлечены его правки, которые предлагают несколько действенных путей решения проблемы в ситуации в Беларуси:

Решение создать на базе Совета Европы постоянно действующий орган, который будет следить за ситуацией в Беларуси, в первую очередь, в сфере защиты прав человека. Еще в январе во время зимней сессии ПАСЕ Гончаренко обращался с таким предложением к министру иностранных дел и председателю Комитета министров Совета Европы Хайко Маасу и Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич с этим предложением. Тогда они поддержали его инициативу.

Проведение новых демократических выборов в Беларуси в этом году.

Еще одна важная поправка - о том, что экономическое, финансовое и политическое сотрудничество с Беларусью, должно зависеть от немедленного освобождения всех политических заключенных и прекращения репрессий.

В докладе также прямо говорится, что режим Александра Лукашенко пытается силой удержать власть, несмотря на очевидное неприятие его правления значительной частью населения Беларуси. Лукашенко продолжает нарушать права человека в стране и не собирается демократически решать возникшие проблемы. Среди самых серьезных нарушений, указанных в докладе являются:

- нарушение права на свободные выборы всего белорусского народа,

- нарушение свободы слова;

- нарушение права на справедливое судебное разбирательство;

- нарушения связанные с пытками и бесчеловечным отношением, которое унижает честь и достоинство.

Среди прочего в докладе говорится о том, что важнейшим приоритетом Совета Европы должно стать освобождение всех политических заключенных в Беларуси.

Также в докладе отмечается, что эффективными методом для борьбы с режимом Лукашенко должно быть внедрение белорусского «списка Магнитского». Для решения вопроса нужно привлекать и международные механизмы в виде «координационного платформы» разработанной в Европейском парламенте, которая будет собирать, анализировать и оценивать информацию о Беларуси с участием экспертов и международных участников, к которым должны входить Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ и компетентные специальные докладчики ООН.

Международное сообщество должно сделать все, чтобы нарушения прав человека в Беларуси не оставались безнаказанными.

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