Врач Гомельской БСМП выбросился из окна больницы 21.04.2021, 16:12

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Фото: Яндекс.Карты

Ему было 42 года.

Как стало известно «Гомельскай праўдзе», 42-летний врач-анестезиолог Гомельской БСМП, по всей вероятности, покончил жизнь самоубийством.

Мужчина выбросился из окна больницы в 00:10 с 18 на 19 апреля. Это произошло не в его смену и не на его рабочем месте.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, Гомельским городским отделом СК по факту смерти врача БСМП проводится проверка.

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