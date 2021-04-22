Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку народа Беларуси 22.04.2021, 9:35

За нее проголосовало подавляющее большинство конгрессменов от обеих партий.

Палата представителей приняла во вторник резолюцию «В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений и в осуждение фальсификации результатов выборов и последовавшего за этим жестокого подавления мирных протестов нелегитимным режимом Лукашенко».

Об этом сообщается в отчете о голосовании, опубликованном на сайте лидера демократического большинства Палаты представителей Стени Хойера, передает «Голос Америки».

Резолюцию поддержало подавляющее большинство конгрессменов от обеих партий – 355 человек. Против принятия резолюции проголосовали 69 конгрессменов, пять законодателей отсутствовали во время голосования.

В тексте резолюции приводятся свидетельства репрессий против граждан Беларуси, выражавших несогласие с режимом Лукашенко, в том числе – против журналистов, которых неоднократно задерживали во время протестов. Нескольких представителей независимой прессы приговорили к реальным тюремным срокам.

Кроме того, как отмечается в резолюции, режим применял различные санкции к оппонентам Лукашенко, включая увольнения с работы, исключения из университетов и угрозы лишения родительских прав.

В документе подчеркивается, что США не признают результатов выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, так как они не были «ни свободными, ни честными». Согласно тексту резолюции, Соединенные Штаты признают Координационный совет «легитимным органом для участия в диалоге о мирной передаче власти».

Палата представителей требует освобождения всех политических заключенных и призывает власти США, Евросоюза и государств-партнеров к введению совместных санкций в отношении режима Лукашенко.

Резолюция не является законом, обязательным к исполнению. Этот документ выражает общую позицию нижней палаты Конгресса и носит рекомендательный характер. Полный текст резолюции №124 опубликован на сайте Палаты представителей.

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