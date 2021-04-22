Дмитрий Растаев: Мы в Минске презентуем Зал Позора 22.04.2021, 16:36

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Дмитрий Растаев

Когда-нибудь мы все откроем всем.

Поэт и журналист Дмитрий Растаев поделился в «Фейсбуке» своим стихотворением о мемориале памяти и Зале позора, которые обязательно должны появиться в Минске после победы.

Когда-нибудь - возможно, очень скоро -когда борьба явит свои плоды,мы в Минске презентуем Зал Позора,как памятку эпохи и беды.

Там будут имена бесчестных судейв соседстве с именами палачей,для лживых трепачей там место будети место для ретивых стукачей.

Пускай туда придут их дети, внукии вникнут, потрясенные, в то зло,что некогда творили эти суки,с которыми нам жить не повезло

в одной стране, в единой части речигосподней, обжигающей дотла.Тягуч и зычен ад, но он не вечен -уймется дым, развеется зола.

А в центре презентованного заламы впишем имена невинных жертв,которых собралось уже немалона этом эпохальном рубеже.

Дружище, верь, читая эти строфы:когда-нибудь мы все откроем всем - как летопись судьбы и катастрофы,как скорбный белорусский Яд ва-Шем.

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