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Дмитрий Растаев: Мы в Минске презентуем Зал Позора

  • 22.04.2021, 16:36
  • 1,494
Дмитрий Растаев: Мы в Минске презентуем Зал Позора
Дмитрий Растаев

Когда-нибудь мы все откроем всем.

Поэт и журналист Дмитрий Растаев поделился в «Фейсбуке» своим стихотворением о мемориале памяти и Зале позора, которые обязательно должны появиться в Минске после победы.

Когда-нибудь - возможно, очень скоро -
когда борьба явит свои плоды,
мы в Минске презентуем Зал Позора,
как памятку эпохи и беды.

Там будут имена бесчестных судей
в соседстве с именами палачей,
для лживых трепачей там место будет
и место для ретивых стукачей.

Пускай туда придут их дети, внуки
и вникнут, потрясенные, в то зло,
что некогда творили эти суки,
с которыми нам жить не повезло

в одной стране, в единой части речи
господней, обжигающей дотла.
Тягуч и зычен ад, но он не вечен -
уймется дым, развеется зола.

А в центре презентованного зала
мы впишем имена невинных жертв,
которых собралось уже немало
на этом эпохальном рубеже.

Дружище, верь, читая эти строфы:
когда-нибудь мы все откроем всем -
как летопись судьбы и катастрофы,
как скорбный белорусский Яд ва-Шем.

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