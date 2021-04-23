Экономические санкции США против Лукашенко: каким будет эффект? 1 23.04.2021, 9:58

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По экономике сильнее всего ударит отказ Запада от сотрудничества.

США приняли решение о возобновлении санкций против девяти крупных белорусских госпредприятий нефтехимической отрасли. Главной причиной таких мер, о них стало известно 19 апреля, в Вашингтоне называют нарушения прав человека в Беларуси. В этой связи американские власти также призвали режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

В чем суть вновь введенных санкций, как они повлияют на экономику Беларуси и способны ли посодействовать урегулированию политического кризиса в стране, вызванного фальсификацией итогов президентских выборов и масштабным насилием со стороны властей, пишет dw.com.

Под санкциями - девять госпредприятий нефтехимии

О возобновлении санкций 19 апреля сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер. В тот же день появилось официальное сообщение министерства финансов США. В санкционный список вошли крупные предприятия нефтехимии: "Нафтан", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк Стекловолокно". Санкции предусматривают 45-дневный период на прекращение определенных операций с участием этих предприятий, а также организаций, в которых они владеют долей в 50% или более.

Напомним, что данные ограничения впервые были введены в 2006 году - после того, как власти США не признали итогов президентских выборов, состоявших весной того же года. В 2015 году после освобождения всех белорусских политзаключенных и на фоне стремления Минска нормализовать отношения с Западом действие санкций было приостановлено. Далее в течение шести лет эта приостановка продлевалась посредством выдачи лицензий, разрешающих операции с указанными компаниями.

После первоначального введения санкций товарооборот между Беларусью и США резко упал, напоминает старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб: "К досанкционному уровню он так никогда и не вернулся. Но затем предприятия научились обходиться без американского рынка сбыта и оборудования".

Пострадает ли экономика Беларуси из-за санкций?

Директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова указывает на неизбежные репутационные издержки из-за санкций и, как их следствие, - на невозможность рефинансировать растущий внешний госдолг Беларуси. "Любой контрагент найдет Беларусь в списке вместе с Ираном, Северной Кореей и другими подобными странами. Но финансовые рынки были закрыты для нас уже и так, и хуже от санкций США стать уже не может", - констатирует Борнукова.

По экономике ударит отказ западных партнеров от сотрудничества

Как только стало известно о возможном возобновлении санкций США, в Беларуси стали активно обсуждать вопрос, будет ли введен механизм так называемых вторичных санкций - то есть ограничений не только в отношении самих подсанкционных компаний, но и всех их партнеров и контрагентов, включая европейских. По словам Вадима Иосуба, Минфин США прямо не упоминает вторничные санкции, но в нынешней ситуации многие фирмы просто захотят перестраховаться. Они могут пойти на добровольные ограничения из-за того, что те белорусские компании, которые попали под санкции, становятся "токсичными".

Поэтому на всякий случай, чтобы потом не объясняться с Минфином США, западные партнеры Беларуси могут снизить уровень сотрудничества, говорит Иосуб. Санкции США будут весомы именно в случае введения ограничений и на партнеров белорусских госпредприятий, соглашается с коллегой Катерина Борнукова: "Власти США достаточно просто могут ввести этот механизм, это серьезная угроза".

Но даже без санкций на экономику Беларуси может оказать серьезное воздействие именно добровольный отказ западных компаний покупать товары белорусских госпредприятий, и здесь очень важно давление диаспор.

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