В России задержали семерых белорусов, искавших там убежища

В России задержали семерых белорусов, искавших там убежища29
- 23.04.2021, 19:05
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Им грозит экстрадиция в Беларусь.
После протестов в Беларуси некоторые участники бежали в Россию, опасаясь преследований. Однако там их задержали по запросу Беларуси, и сейчас они находятся за решеткой в ожидании решения об экстрадиции на родину, передает «Радыё Свабода».
Сегодня известно о семи белорусах, которым грозит депортация в Беларусь.
Вадим Дубойский (Брест)
Андрей Казимиров (Брест)
Евгений Шабалюк (Брест)
Алексей Кудин (Молодечно)
Сергей Непагода (Молодечно)
Андрей Прилуцкий (Солигорск)
Николай Давидчик (Лида)
В 2021 году СК Беларуси направил запросы об экстрадиции в Россию 39 человек. Кроме того, был отправлен запрос в Латвию об экстрадиции бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало, в Литву - Светланы Тихановской, в Польшу - Степана Путило и Романа Протасевича, блогера Антон Мотолько. Все западные страны ответили отрицательно, угроза экстрадиции остается только со стороны России.