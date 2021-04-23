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В России задержали семерых белорусов, искавших там убежища

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  • 23.04.2021, 19:05
  • 9,902
В России задержали семерых белорусов, искавших там убежища
Алексей Кудин, Андрей Прилуцкий, Евгений Шабалюк
фото: svaboda.org

Им грозит экстрадиция в Беларусь.

После протестов в Беларуси некоторые участники бежали в Россию, опасаясь преследований. Однако там их задержали по запросу Беларуси, и сейчас они находятся за решеткой в ожидании решения об экстрадиции на родину, передает «Радыё Свабода».

Сегодня известно о семи белорусах, которым грозит депортация в Беларусь.

Вадим Дубойский (Брест)

Андрей Казимиров (Брест)

Евгений Шабалюк (Брест)

Алексей Кудин (Молодечно)

Сергей Непагода (Молодечно)

Андрей Прилуцкий (Солигорск)

Николай Давидчик (Лида)

В 2021 году СК Беларуси направил запросы об экстрадиции в Россию 39 человек. Кроме того, был отправлен запрос в Латвию об экстрадиции бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало, в Литву - Светланы Тихановской, в Польшу - Степана Путило и Романа Протасевича, блогера Антон Мотолько. Все западные страны ответили отрицательно, угроза экстрадиции остается только со стороны России.

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