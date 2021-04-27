Фотофакт: Потрясающие портреты героев белорусской революции 2 27.04.2021, 10:31

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Фото: AFP

Свободу политзаключенным!

Читатель сайта Charter97.org поделился портретами героев белорусской революции, выполненными в карандаше. Здесь и народный блогер Сергей Тихановский, и лидер оппозиции Николай Статкевич, и активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк, и многие-многие другие.

Прекрасный повод вспомнить наших героев, особенно тех, которые находятся за решеткой.

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