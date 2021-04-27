Нефтекомпании РФ могут остановить поставки нефти на «Нафтан» на фоне санкций США 3 27.04.2021, 19:29

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фото: belta.by

Россия поставляет на белорусский завод 5,5 миллионов баррелей нефти в месяц.

Российские компании ограничительные меры не затронули напрямую, но они обеспокоены тем, что их могут наказать, если продолжится сотрудничество с белорусскими предприятиями. Вашингтон отозвал разрешения на некоторые сделки США с девятью находящимися под санкциями белорусскими государственными предприятиями, включая завод «Нафтан» и его владельца «Белнефтехим», передает «Эхо Москвы» со ссылкой на Reuters.

Соединенные штаты ужесточили санкции в отношении Беларуси в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и злоупотреблениями, сообщили агентству Reuters источники, знакомых с ситуацией. По их данным, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на завод «Нафтан» в мае, а ряд других российских компаний пока ждут распоряжений руководства и пока не подписывают приказы.

Россия поставляет на белорусский завод «Нафтан» 5,5 миллионов баррелей нефти в месяц.

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