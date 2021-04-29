Режим увольняет белорусских чиновников целыми отделами 24 29.04.2021, 19:27

23,298

иллюстрационное Фото

Всем работникам государственного управления подан ясный сигнал.

Увольнения были зафиксированы в Министерстве финансов, в Министерстве по налогам и сборам, включая увольнение замминистра, в Национальном центре законодательства и правовых исследований, в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь и во многих других структурах:

– Министерство по налогам и сборам: 19 человек заставили написать заявление на увольнение;

– Министерство финансов: сотрудников увольняют одним днем за отказ участвовать в провластном митинге;

– в налоговой одного из районов 4 человек заставили написать заявления по собственному из-за политической позиции.

Все эти истории – ясный сигнал всем работникам государственного управления: режим заботится только о себе, он готов уволить любого, если это потребуется. Лукашенко готов репрессировать не только тех, кто готов проявлять гражданскую позицию. Единственный способ защитить себя – это сделать максимум для того, чтобы приблизить Беларусь к свободе и демократии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».