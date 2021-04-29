Режим увольняет белорусских чиновников целыми отделами

Режим увольняет белорусских чиновников целыми отделами24
- 29.04.2021, 19:27
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Всем работникам государственного управления подан ясный сигнал.
Увольнения были зафиксированы в Министерстве финансов, в Министерстве по налогам и сборам, включая увольнение замминистра, в Национальном центре законодательства и правовых исследований, в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь и во многих других структурах:
– Министерство по налогам и сборам: 19 человек заставили написать заявление на увольнение;
– Министерство финансов: сотрудников увольняют одним днем за отказ участвовать в провластном митинге;
– в налоговой одного из районов 4 человек заставили написать заявления по собственному из-за политической позиции.
Все эти истории – ясный сигнал всем работникам государственного управления: режим заботится только о себе, он готов уволить любого, если это потребуется. Лукашенко готов репрессировать не только тех, кто готов проявлять гражданскую позицию. Единственный способ защитить себя – это сделать максимум для того, чтобы приблизить Беларусь к свободе и демократии.