По всей Индии круглосуточно горят массовые погребальные костры 29.04.2021, 21:08

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фото: epa

От COVID-19 каждые 24 секунды умирает человек.

Крематории в Индии не справляются с жертвами пандемии коронавируса. По всей стране организовывают временные "уличные крематории" на парковках, в парках и улицах. Видео о ситуации в Индии опубликовал в Facebook телеканал "Настоящее Время".

По данным министерства здравоохранения Индии, 28 апреля в стране подтвердили около 380 тыс. случаев COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки.

Предыдущий рекорд был установлен 27 апреля – почти 361 тыс. выявленных случаев COVID-19.

За прошлые 24 часа в Индии умерло 3645 пациентов с коронавирусной инфекцией (один человек за 24 секунды), общее число жертв за время пандемии превысило 204,8 тыс.

В Индии сообщают о расхождениях между официальными подсчетами умерших с COVID-19 и фактическим количеством тел в крематориях, писало AP.

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