Как повлияет на Беларусь отключение России от SWIFT 13 3.04.2021, 8:20

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Специалисты проанализировали ситуацию.

На фоне недавних заявлений в России про отключение от SWIFT интересно посмотреть итоги ежегодного общего собрания группы пользователей SWIFT в Беларуси, пишет издание infobank.by.

В данный момент системой SWIFT в нашей стране пользуются 27 пользователей, это банки и иные финансовые организации.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), произносится как СВИФТ) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Основано в 1973; соучредителями выступили 248 банков из 19 стран. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, недалеко от Брюсселя. SWIFT является кооперативным обществом, созданным по бельгийскому законодательству, принадлежит его членам. По состоянию на 2015 год, членами SWIFT являются более 11 тыс. финансовых организаций в более чем 200 странах мира, в том числе около 1000 корпораций. Средний оборот более 30 млн сообщений в день.

Оборот сообщений по этой системе в 2020 году не снизился, а наоборот увеличился на 2%. В мировой сети трафик финансовых сообщений увеличился на 10%.

И хотя Беларусь занимает всего 0,1% от мирового объема сообщений по системе SWIFT, эта система имеет важное значение про расчетах с зарубежными партнерами.

Топ зарубежных стран, с которыми у Беларуси наибольшее количество сообщений через систему SWIFT:

Россия

Германия

Австрия

США

Исходя из этого видно, что если Россию отключат от системы SWIFT, это негативно скажется и для Беларуси.

По структуре сообщения из Беларуси распределяются таким образом:

94% платежные сообщения

менее 5% составляют сообщения казначейства (рынки форекс и ценные металлы)

все остальные виды сообщений занимают около 1% (инкассо, гарантии, аккредитивы, ценные бумаги)

Начиная с этого год, система SWIFT планирует значительно изменить свою инфраструктуру. Это делается для того, чтобы платежи между странами исполнялись мгновенно и беспрепятственно.

Также планируется предоставлять доступ не только к ценным бумагам, но и токенизированным активам.

Система планирует ускорить и облегчить взаимодействие пользователям, также предусмотрен доступ по API.

Для помощи партнерам SWIFT разработан специальный портал developer.swift.com, там есть документация по APIs, каталог APIs, и различные варианты взаимодействия.

Ближайшие изменения произойдут в ноябре 2022 года, когда будет запущена новая версия системы, в это же время начнется миграциия трансграничных платежных сообщений SWIFT на формат ISO 20022.

ISO 20022 является методологией для определения финансовых сообщений – другими словами, стандарт для стандартов.

Речь идет не только о сообщениях - ISO 20022 предоставляет общий язык для компьютеров и людей, используемый для обмена информацией о финансовой деятельности. Этот общий язык изложен в формализованном словаре.

Соответственно, изменение системы SWIFT потребует доработок в банковском программном обеспечении у банков-партнеров. Главное, чтобы к этому времени из Беларуси не разъехались квалифицированные кадры.

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