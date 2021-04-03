Медики назвали простые жизненные привычки, которые смогут защитить от гипертонии 1 3.04.2021, 9:28

5,600

Большинство людей способны удерживать артериальное давление в норме.

Как утверждают медики, большинство людей могут удерживать артериальное давление в норме просто за счет здорового образа жизни, пишет u-news.com.ua.

Они назвали несколько полезных привычек для предотвращения гипертонии.

Регулярные физические нагрузки. Они уменьшают риск возникновения повышенного артериального давления. Физическая активность — важнейшая стратегия профилактики гипертонии, даже в регионах с загрязненным воздухом. Умеренные физические нагрузки уменьшают риск гипертонии на 4%, а высокоинтенсивные на 13-15%, по сравнению с теми людьми, кто спортом не занимается.

Отказ от алкоголя. Многие слышали о том, что алкоголь расширяет сосуды, и в первые минуты это действительно происходит, но потом они сужаются. А сужение сосудов затрудняет отток крови и увеличивает артериальное давление. Употребление алкоголя рекомендуется сократить до минимума, а при чрезмерном увлечении спиртным риск гипертонии намного возрастает.

Медитации и йога. Могут быть и другие, подходящие индивидуально вам способы снижения уровня стресса. Хронический стресс разрушительно воздействует на все аспекты здоровья, он провоцирует болезни сердца и сосудов, опухоли, диабет и многое другое. Увеличивает стресс и вероятность развития гипертонии.

Правильное питание. Довольно банальный совет, который, тем не менее, относится к числу наиболее эффективных. Употребляйте поменьше красного и переработанного мяса, откажитесь от разного рода соленостей и маринадов, поскольку при избытке соли в рационе скачки артериального давления вам гарантированы.

Отказ от курения. Еще одна вредная привычка, способствующая повышению артериального давления. А если вы избавитесь от курения, постарайтесь научиться высыпаться, поскольку нехватка отдыха тоже может спровоцировать гипертонию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».