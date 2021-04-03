С одного из полигонов Беларуси сбежал солдат-срочник 7 3.04.2021, 10:00

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Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район.

В Минобороны Беларуси сообщили, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. На каком полигоне произошел инцидент, не уточняется. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район, уточняют в ведомстве.

«По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват». Автомобиль найден на обочине проезжей части. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия. Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — сообщает Минобороны.

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