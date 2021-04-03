Цены в Беларуси выросли на 408% 10 3.04.2021, 10:30

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Наша страна попала в тройку мировых «лидеров» по росту цен за десятилетие.

Данные исследования экспертов ООН говорят о том, что в 2019 году (последние известные данные на момент составления отчета) самый высокий рост цен в мире был отмечен в Южном Судане (более +4500%), Венесуэле (+1832%) и в Беларуси (408%), пишет «Ежедневник».

От Беларуси отстали Судан (более +250%), Египет (+188%), Украина (+180%), Нигерия (+167%). Подробнее об инфляции в мире можно посмотреть вот в этом документе. В России за это время цены выросли на 81%. В Польше — на 4%, а Литве — на 18,4%.

У большинства рекордсменов наблюдался резкий скачок цен за год, сообщает «Научное мнение».

К слову, Беларусь остается среди лидеров в своем регионе по росту цен за 2020 год и начало 2021 года. За прошлый год Беларусь заняла пятое место по показателям роста инфляции за 2020 год, среди стран бывшего Советского союза. Среди стран, где инфляция была выше, чем в нашей стране — Узбекистан (11,1%), Кыргызстан (9,7%), Таджикистан (9,4%) и Казахстан (7,5%), пишет telegraf.by.

Показатели инфляции за 2020 год у нас составили 7,36%. Мы сумели обойти такие страны как Украина (5%), Россия (4,91%), Армения (3,7%), Азербайджан (2,6%), Грузия (2,4%) и Молдова (0,39%).

Однако цены на товары и платные услуги в феврале 2021 года в нашей стране снова выросли на 1,9%, разогнав годовую инфляцию уже до 8,7%. Такие цифры публикует Белстат в ежемесячном отчете.

Что у соседей?

В России, например, инфляция в феврале этого года составила 0,78%, а в Украине — 1%. В Польше цены выросли на 0,5%, в Латвии –0,4%, а в Литве итого меньше — 0,2%.

Таким образом, месячная инфляция в Беларуси в более, чем 3 раза, превышает польскую, в 9 раз литовскую.

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