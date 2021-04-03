США, Южная Корея и Япония договорились об альянсе против КНДР 3.04.2021, 11:05

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Страны будут оказывать совместное давление на диктатуру.

В совместном заявлении, опубликованном после трехсторонних переговоров, представители США, Южной Кореи и Японии заявили о согласовании подхода по денуклеаризации Северной Кореи, сообщает «Голос Америки».

Три страны подчеркнули необходимость полного выполнения международным сообществом резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее, и сотрудничества для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове.

В переговорах, состоявшихся в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, приняли участие советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан, его японский коллега Сигэру Китамура и советник по национальной безопасности Южной Кореи Сух Хун. Переговоры проходили на фоне роста напряженности на фоне запуска ракет Северной Кореей на прошлой неделе.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатических переговоров с Северной Кореей, несмотря на испытания баллистических ракет. Однако предупредил о возможных ответных действиях в случае обострения ситуации.

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