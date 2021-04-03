«Гродно Азот» применяет мошеннические схемы, чтобы уйти от санкций 5 3.04.2021, 16:48

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Тем не менее, такие аферы не могут принести желаемого результата.

Существует множество примеров того, как вводимые ЕС и США ограничения наносят по режиму очень мощные удары, и вот один из них, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Санкции, введённые в отношении «ОАО Гродно Азот», заставляют руководство предприятия идти на отчаянные мошеннические схемы. Руководство отдела логистики «Завод Химволокно» просит у компании, выигравшей тендер на оказание транспортно-экспедиционных услуг, указать в документации в качестве отправителя не «Гродно Азот», а свою компанию! Любопытно, что делается это, даже не скрывая, что главной целью является непосредственно обход санкций.

Тем не менее, как и стоило ожидать, такие аферы не могут принести желаемого результата, и предприятие не может обеспечить полноценную логистику для отгрузки продукции. Потребность в оказании международных транспортных услуг была удовлетворена только на пятую часть. Из 65-ти лотов на экспорт закрыли только 13.

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