«Детям разрешают практически все»: что удивило молодую белоруску в Израиле 5.04.2021, 13:38

фото: Архив Героев

Молодая мама с семьей переехала год назад.

Чуть больше года назад Маргарита Глаголева с мужем и десятимесячной дочкой уехала в Израиль. В Минске белоруска вела йогу для мам с грудничками и полагала, что потребность в таких занятиях есть везде. Оказалось, что нет. В Израиле женщины стремятся побыстрее выйти на работу и не ищут общения после родов. Вообще отличий в отношении к материнству очень много. Rebenok.by рассказывает, что больше всего удивило героиню.

В Израиль белорусы сейчас могут приехать по трем причинам: если оформлена рабочая виза, если нашлись еврейские корни или если, например, девушка выходит за местного парня (и наоборот). У Маргариты — второй вариант: у мужа есть еврейские корни, поэтому семья решила попытать счастья в другой стране.

В Беларуси есть организация «Сохнут», которая помогает в переезде репатриантам. Благодаря их помощи семья смогла заселиться в Израиле в недорогое общежитие, по сути, это была двухкомнатная квартира с кухней. Кроме того, первые полгода государство помогало финансово (выплачивается около 2000 долларов на семью ежемесячно). В это время супруг Маргариты учил иврит и языки программирования.

— Адаптироваться было сложнее, чем я думала, — честно признается Маргарита. — Помогло то, что мы жили в общежитии, где было много приезжих из стран СНГ. Это спасало психологически, ведь в Израиле у нас почти не было знакомых. Вообще могу точно сказать, что переезд в другую страну — это намного сложнее, чем может показаться со стороны. За год, что мы жили в общежитии, половина семей не выдержала этого испытания и распалась.

«Квартиры сдаются без мебели и техники»

Спустя год жизни в Израиле Маргарита с мужем решили снять квартиру. Цены на аренду жилья сильно зависят от города.

— Где-то можно снять классную пятикомнатную квартиру за 1000 долларов, а в центре страны за эти деньги возьмешь максимум «однушку». Но, с другой стороны, минимальная зарплата в Израиле 1700 долларов. То есть любая уборщица, грубо говоря, получает 1700 долларов. Этих денег хватит на то, чтобы снять жилье и нормально жить. Сравните сами: на минимальную зарплату в Беларуси невозможно оплачивать аренду и покупать продукты.

Арендные квартиры сдаются обычно пустыми: без холодильника, стиральной машины, мебели и часто даже без плиты. Но люди очень мобильны: они часто переезжают, и обставить квартиру здесь можно быстро и недорого, говорит героиня.

— Израиль небольшое государство, здесь можно жить в маленьком городе и за час добираться на работу в другой город. Транспортное сообщение хорошее, а подержанные автомобили стоят чуть дешевле, чем в Беларуси. Правда, страховка и обслуживание машины, как и любые услуги в Израиле, очень дорогие.

Квартиры в Израиле тоже стоят дорого — от 300 000 долларов, но человек со средней зарплатой за 15 лет в состоянии выплатить кредит, говорит белоруска. О покупке собственного жилья семья пока не задумывается: белоруска не исключает, что они переедут в другой город. — Здесь каждый может найти комфортное место. Есть города «арабские», «русские» и «французские». В Израиле даже климат разный: на юге — пустыни и тепло, а на севере — горы и прохладно.

Декретный отпуск очень короткий

В Беларуси у Маргариты было дело мечты — она вела йогу с грудничками для мам в декрете и занималась этим буквально с рождения дочки. Приехав в Израиль, героиня обнаружила, что местные жители начинают интересоваться спортом ближе к 40 годам. Кроме того, на улице много бесплатных тренажеров, а у мам в декрете нет проблем с социализацией из-за очень короткого декретного отпуска.

— Уезжая из Минска, я думала, что мамочки в декрете есть везде, и куда бы я ни приехала, буду востребована. Но декретный отпуск в Израиле всего три месяца. Разными способами его можно продлить до шести месяцев и иногда — до года, но это максимум. А оплачиваются государством только первые три месяца, дальше — на усмотрение нанимателя. При этом сумма декретных выплат довольно маленькая — всего около 70 долларов в месяц. Поэтому здесь женщины стараются пораньше выйти на работу, и сложно найти мам, которые ищут, где бы им найти общение или «развивашки» для детей.

Возможно, по той же причине в Израиле совсем нет кафе с детскими комнатами, где можно оставить ребенка под присмотром, пока пьешь кофе или обедаешь. Маргарита очень любила ходить в такие заведения в Минске.

— Здесь само собой разумеющееся, что у всех есть дети, и их не нужно развлекать, поэтому специальных комнат нет. Но, с другой стороны, отношение к детям очень хорошее: никто не будет смотреть на маму косо, если ребенок капризничает. В израильских семьях обычно трое и больше детей. Их здесь очень любят, и им разрешается практически все. Ребенка часто угощают в магазине бананом или конфетой.

Кроме отсутствия детских зон в кафе героиня заметила и другие минусы: по ее словам, в Израиле нет недорогих доставок еды, и это в целом не так распространено, как Минске.

— В кафе нет обеденного меню, да и самих заведений не очень много. Хорошие места есть, но они обычно дорогие, а единственная быстрая доступная еда — это шаурма, фалафель и пицца.

Удивило Маргариту и то, что в магазинах нет как такового «детского питания». Как только дети начинают есть самостоятельно, они переходят за общий стол с родителями.

— Когда мы переехали, Майе было всего десять месяцев, и для меня был шок, что в израильских магазинах нет стеллажей с детским питанием. Есть всего несколько вариантов пюре, которые можно взять с собой на прогулку, например. И все.

«Детский сад стоит от 200 до 1000 долларов в месяц»

Детские сады в Израиле, как и у нас, бывают государственными и частными. В государственные в основном принимают детей после трех лет. Они не бесплатные — стоят около 200 долларов.

— Хотя по местным меркам это вообще бесплатно, — шутит Маргарита. — Но минус в том, что там детей не кормят. Нужно давать им ссобойки: каши, фрукты и овощи. Израильтяне обычно работают с 7−7.30 до 16 часов, поэтому и детские сады подстраиваются под этот график. Ребенок может оставаться в саду до часа дня или до четырех часов.

Маргарита водит дочку в частный детский сад. В зависимости от города такой садик обойдется родителям в сумму от 500 до 1000 долларов. Главное отличие в том, что там детей до трех лет кормят. Героиня платит 700 долларов и забирает дочку в обед. Если оставлять ребенка до 16 часов, цена будет около 1000 долларов.

— Есть русские детские сады, но я отдала дочь в израильский — хочется, чтобы она учила иврит. Что меня удивило, у воспитателей абсолютно другой подход к детям. Нет такого, чтобы малыши построились «по стойке смирно» и пошли что-то делать. Если ребенок не хочет есть, никто его не будет ругать и заставлять. Могут покормить даже в качелях. Здесь не укладывают детей спать, нет четкого расписания, а к воспитанию и режиму относятся очень расслабленно. Более того, все детские капризы взрослых умиляют. Воспитатели обнимают детей и целуют.

Дети обычно очень много времени проводят на свежем воздухе, поэтому игровые площадки можно встретить повсюду. В парке дочка героини снимает обувь и бегает босиком и зимой, и летом. По словам Маргариты, почти все дети поступают также и не боятся простуд.

— Если у ребенка сопли, его не оставляют дома. Это считается абсолютно нормальным — пойти с соплями в парк, на детскую площадку или в детский сад.

«За шесть месяцев беременности у врача была три раза»

Маргарита готовится стать мамой во второй раз — сейчас она на шестом месяце беременности. За визиты к врачу белоруска не платит: они покрываются медицинской страховкой, которая обходится семье в 30−40 долларов ежемесячно на семью. Но если беременная женщина захочет провериться дополнительно, не по показаниям врача, это будет стоить порядка 7 долларов за визит, рассказывает героиня.

— От себя скажу, что за шесть месяцев беременности я была у врача всего три раза и два раза сдавала анализы. Если все хорошо, то в поликлинику не гоняют, а разрешают приходить раз в месяц-полтора. И лекарствами не пичкают. В Минске мне от чего только не выписывали таблетки и свечи, тут такого нет. Мол, после родов все само пройдет. Зато назначают омега-3 с витамином D. Я такого в Беларуси вообще не встречала: кроме фолиевой кислоты, железа и мультивитаминов мне ничего не рекомендовали.

Маргарита узнала, что в Израиле беременная может выбрать любой роддом в стране и родить бесплатно по страховке. А иностранцам за роды придется заплатить 3000 — 4500 долларов. Вообще израильские больницы борются за рожениц (государство платит им за это) и приглашают женщин посетить роддома, чтобы они могли осмотреться. Правда, из-за коронавируса сейчас возможны только виртуальные экскурсии.

Интересно, что израильтянки предпочитают ездить в роддом на такси. За поездку на скорой придется заплатить около 500 долларов, если роды не случатся в ближайшие несколько часов.

На естественные роды можно взять двоих сопровождающих, а при плановом кесаревом сечении — одного. Для этого посетителям не нужно делать флюорографию, сдавать анализы и надевать специальную одежду — ты просто приходишь и сопровождаешь беременную. В родзале для естественных родов может быть ванна, джакузи, стул для вертикальных родов и аромалампа.

В Израиле нет такого понятия как VIP-палата, рассказывает Маргарита. Все палаты в роддоме одинаковые, и при желании муж может остаться на ночь в больнице (ему даже выдадут подушку, одеяло и постельное белье).

В роддомах нет ограничений на количество посетителей, поэтому за один день женщину после родов могут навестить чуть ли не все родственники. На первом этаже роддомов находятся кафе, аптеки и магазины с цветами и подарками для женщин.

Большие сумки в роддом можно не собирать: здесь предоставляют все самое необходимое для мамы и малыша (платье для женщины с кармашками для грудного вскармливания, одежду для ребенка, пеленки, памперсы, жидкость для обработки пупка, прокладки и мыло). Перед выпиской медсестра регистрирует ребенка прямо в палате, и родителям остается только дождаться, когда придет по почте свидетельство о рождении.

Еще один любопытный момент: из роддома в Израиле не выписывают без автокресла. Медсестры лично проверяют, правильно ли пристегнут ребенок.

Возвращаться в Беларусь семья не планирует

В ожидании родов белоруска не перестает активно заниматься йогой. А вот идею с преподаванием в Израиле пришлось отложить. Зато Маргарита взялась активно вести блог о здоровье и проводит тренировки для мам онлайн.

— В Израиле аренда зала стоит очень дорого плюс преподаватель делает страховку для всех, кто занимается. И это еще не все: тренеру нужно сдать экзамен по оказанию первой помощи на иврите. А я пока могу вести занятия только на русском или английском, это тоже сильно сужает целевую аудиторию. В общем, проводить одно занятие в день, как я привыкла, здесь невыгодно.

Несмотря на трудности с реализацией, Маргарита не расстраивается и о возвращении в Беларусь в ближайшее время не думает.

— На самом деле в Израиле куча своих плюсов: три моря, пустыня, безвизовый выезд почти во все страны, невероятная любовь местных к детям, фрукты, овощи и солнце. Возможно, мы вернемся в Беларусь, но пока нам нравится и здесь.

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