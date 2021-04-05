Крутое пике российского Sukhoi Superjet 100 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

5.04.2021, 14:02

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Мелкосерийный, аварийный и бессмысленный.

Ровно месяц назад, 5 марта, в статье «Станет ли 2021 год худшим для российских Sukhoi Superjet 100» я задался вопросом, сможет ли в этом году российский самолет Sukhoi Superjet 100, которому пророчили судьбу главного конкурента и “убийцы” Boeing и Airbus, если не на мировом, то на внутрироссийском рынке, установить антирекорд по выпуску новых самолетов.

Такой вопрос возник на фоне того как 2020-й год Sukhoi Superjet 100 завершил с одними из худших показателей за всю свою историю серийного производства — всего 11 бортов. При этом всего 2 самолета из 11 были проданы авиакомпаниям «Россия» и «Азимут».

В свою очередь, по состоянию на 5 марта, было произведено всего 2 Sukhoi Superjet 100, при том, что оба были заложены в 2020 году. То есть, по факту, ни одного построенного с нуля самолета Sukhoi Superjet 100, не было на тот момент сдано.

Но, как же изменилась ситуация по состоянию на 5 апреля? А вот в том-то и дело, что никак.

По состоянию на 5 апреля, в России как было выпущено 2 самолета Sukhoi Superjet 100, так это количество и остается неизменным. То есть, грубо говоря, российские авиастроители осилили 2 самолета за 3 месяца, причем не нулевой сборки, а перекочевавшие с прошлого года. И, к слову сказать, за это время так и остались не реализованными – не проданными.

И если учесть сдачу этих самолетов как готовой продукции 2021 года выпуска, выходит, что авиастроительный гигант производит 1 самолет в 1,5 месяца или, грубо говоря, в этом году, в лучшем случае, в России будет произведено еще 6 Sukhoi Superjet 100, что суммарно даст 8 бортов к концу года. А это и вправду, новый антирекорд.

По сути, российские Sukhoi Superjet 100, уже перешли в режим мелкосерийного производства. Их не востребованность как на мировом рынке, так и внутреннем, российском, приняла критическое значение, а аварийность давно уже является притчей во языцех. И не удивлюсь, если этот спад производства, является ничем иным, как закрытием проекта Sukhoi Superjet 100, как совершенно бессмысленного и бесперспективного.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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