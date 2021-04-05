Основатель CIT рассказал о новых доказательствах переброса военных РФ к границе с Украиной 1 5.04.2021, 15:36

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Руслан Левиев изучил на два видео, выложенные в Twitter.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала новые доказательства переброса к украинской границе российской военной техники с закрытыми номерными знаками, пишет сайт currenttime.tv.

CIT изучил на два видео, выложенные в Twitter пользователем @GirkinGirkin. На обоих видео видны грузовики, которые буксируют гаубицы «Мста-Б». Исследователи установили, что видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая севернее места съемки проходит близко к границе с Украиной.

Четвертого апреля этот же пользователь Twitter опубликовал видео, на котором на железнодорожных платформах стоят танки Т-72БЗ. Расследователи установили, что эта платформа принадлежит 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, которая базируется в Юрге, что в Кемеровской области.

Conflict Intelligence Team –группа российских независимых блогеров, которые расследуют вооруженные конфликты из открытых источников. В частности, CIT расследовала войны на Донбассе и в Сирии.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказа, куда, по мнению исследователей, может двигаться эта техника и зачем России стягивать войска на границе с Украиной:

— Россия на протяжении семи лет периодически стягивает технику к украинской границе. Разве есть что-то необычное в переброске в этом году?

— Учения – это сезонное явление, и постоянно происходит такая истерика в СМИ, что стягивают войска к границе. Но, отвечая на такой довод, я бы сказал, что те учения, которые были запланированы в Крыму и в Южном военном округе, они закончились еще 20 марта, а после 20 марта мы не видим сигналов о том, что техника уезжает от границы к местам дислокации. Наоборот, мы видим все новые и новые поезда, которые привозят технику. Более того, тот поезд, который вы сейчас упомянули, который следует из Юрги, он приедет к границе только примерно к 11 апреля, то есть спустя месяц после окончания учений.

Плюс представитель пресс-службы Южного военного округа говорил, что это просто учения, опять же, он так комментировал эти новости, однако, как мы видим, тот же поезд, следующий из [Юрги], у которого учения происходят всегда отдельно от других военных округов – они не происходят по всей России одновременно в этом месте, потому что слишком далеко везти технику.

— Можно понять по дальнейшей траектории движения техники – эта российская техника движется к пограничным с Украиной Харьковской и Сумской областям или можно предположить, что она движется дальше к неподконтрольной территории Донбасса?

— Мы видим часть техники, которая выгружается в Воронежской области, в Белгородской области – ближе к Харькову. Плюс значительная часть техники едет в Крым. Часть техники проезжает вдоль Ростовской области, возможно, завернет в сторону Матвеева Кургана и так далее. Пока, конечно, мы никого не видели, чтобы кто-то пересекал границу и попадал на территорию непризнанных республик. Основные точки скопления техники – это ближе к Харькову, со стороны российской границы, и в Крыму.

— Есть достаточно известные военные правила: весна и осень – это не время для наступления, во всяком случае, наземной техники. Земля мягкая, техника не проедет. И в Украине есть такой устоявшийся термин: «Путин бряцает оружием». Можно ли говорить о том, что это только устрашение, или есть действительно активные сигналы к тому, что это может быть полноценное вторжение?

— Мы, как и многие западные аналитики, считаем, что это только бряцание оружием, это попытка оказать давление как на саму Украину, так и на ее партнеров в лице Запада через такое агрессивное наращивание сил. В лице Украины Россия дает ответные действия за санкции, которые ввел Зеленский против пророссийских лиц и пророссийских организаций, плюс через такое наращивание сил мы давим и на США, и на страны НАТО. Мы показываем, что Крым мы никогда не отдадим, поскольку наращиваем силы теперь и там тоже.

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