Расследователь Bellingcat: Российские спецслужбы работают на довольно низком уровне 1 5.04.2021, 16:10

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Они работают с людьми, которые находятся в финансово затруднительном положении, и поэтому чаще совершают ошибки.

В вопросах шпионажа российские спецслужбы не работают на высоком уровне там, где можно "проколоться", заявил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев в интервью, которое было опубликовано 1 апреля. Об этом сообщает gordonua.com.

Речь об этом зашла после вопроса, хуже ли стали спецслужбы РФ скрывать свою разведывательную деятельность.

"Во-первых, мы не знаем об их успехах, мы знаем только об их провалах, поэтому оценить уровень и интенсивность этого шпионажа сложно. То, какую информацию пытается получить Россия, – это хотя и нелегальный, но "легитимный" шпионаж. Необычно, что они работают на довольно низком уровне там, где проколоться очень просто. Они работают с людьми, которые находятся в финансово затруднительном положении, и поэтому чаще совершают ошибки", – ответил Грозев.

Расследователь предположил, что происходящее может быть связано с тем, "что для России репутационная цена очень низка и она не боится таких провалов".

Комментируя вскрытие сети российских шпионов в Болгарии и Италии, Грозев выразил мнение, что это не приведет к уменьшению Россией объема подобных действий.

"Это вообще хорошо вписывается в парадигму "виктимизации" режима [президента РФ Владимира] Путина – "видите, как нас во всем обвиняют", а намеком при этом говорится: "Ну, мы все-таки должны при этом защищать себя, а шпионаж – это и форма защиты тоже". Поэтому я не вижу, как такие операции могут уменьшить такую активность России", – объяснил журналист Bellingcat.

В марте спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 20 марта призвал Россию прекратить шпионаж.

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