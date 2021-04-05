Эрдоган поспорил с сотней отставных адмиралов о риске войны 5.04.2021, 20:48

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Призывы высокопоставленных офицеров вызвали недовольство президента Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил обращение большой группы отставных адмиралов, которые призвали правительство страны придерживаться Конвенции Монтрё 1936 года, предусматривающей свободный проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. По его мнению, военные не должны выступать с подобными заявлениями, сообщает РБК со ссылкой на Daily Sabah.

Выступая днем в понедельник, Эрдоган заявил, что «десятки военных не должны собираться вместе и выступать в поддержку определенного документа». Как считает глава государства, подобные действия высших офицеров можно охарактеризовать скорей не как проявление свободы слова, а как переворот. Газета отмечает, что обращение подписали 104 адмирала в отставке.

Эрдоган также отметил, что его страна намерена и дальше придерживаться Конвенции Монтрё, которая в свое время имела большое значение для Турции. «Но если в будущем мы увидим лучшие варианты для нашей страны, то будем готовы пересмотреть свое отношение к этому соглашению», — добавил он.

Декларация адмиралов связана с заявлениями турецких властей о намерении построить «Стамбульский канал» — водную артерию, которая свяжет Черное и Мраморное моря. В случае успеха проекта он не будет попадать под международные соглашения, а потому у Турции появится возможность влиять на прохождение гражданских судов из Черного моря в Средиземное. Помимо этого, на «Стамбульский канал» не будут распространяться существующие ограничения по прохождению из Средиземного моря в Черное военных кораблей (сейчас существует определенный лимит по их водоизмещению и специализации).

Адмиралы уверены, что нарушение Конвенции Монтрё может привести к вовлечению Турции в вооруженный конфликт.

Как сообщает Deutsche Welle, несколько присоединившихся к декларации адмиралов уже задержаны по подозрению в угрозе конституционному строю. Среди них и Чем Гюрдениз — автор доктрины, в соответствии с которой Турция имеет право расширять свои морские границы, в том числе и в районе принадлежащих Греции островов в Эгейском море.

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