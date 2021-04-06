СМИ: В закрытом российском городе кончилась еда 5 6.04.2021, 7:59

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фото: Сергей Иваков

Последняя крупная поставка продуктов, лекарств и почты была в январе.

В военном городке Островной опустели полки продуктовых магазинов. Этот изолированный город полностью зависит от рейсового судна, которое доставляет продукты. Но оно не приходило с января, сообщает NRK (Норвегия) (перевод — inosmi.ru).

Островной — закрытый военный городок на северо-востоке Кольского полуострова, не связанный дорожным сообщением с остальной частью Мурманской области. Единственный способ сюда попасть — на вертолете или по воде. Город расположен чуть менее чем в 400 километрах от норвежской границы.

Судно «Клавдия Еланская», курсирующее по постоянному маршруту между Островным и Мурманском, — главное транспортное средство жителей городка.

Но в середине января судно отправили на ремонт в Архангельск. В январе же была последняя крупная поставка еды, лекарств и почты.

«У нас почти закончилась еда»

Одна из жительниц закрытого города, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала NRK, что в магазинах практически полностью закончились продукты и товары первой необходимости.

«У нас в городе были запасы продуктов, но их должно было хватить ровно до запланированного окончания ремонта судна. Сроки ремонта сдвинулись, а еда у нас уже почти закончилась», — рассказала мать двоих детей NRK.

Эту информацию подтвердил и другой горожанин, с которым поговорила NRK.

В конце марта власти Мурманской области все же забили тревогу. Дважды продукты питания в город доставило другое судно. В среду, 31 марта, две тонны еды и лекарств в Островной привез вертолет.

Но мать двоих детей утверждает, что этого явно недостаточно для города с 2 тысячами жителей.

«Уже через два часа в магазинах снова ничего не осталось. У нас ввели нормы на покупку продуктов. Например, 400 грамм творога и четверть кочана капусты на семью. Если семья из четырех-пять человек, это ни о чем».

«По сути, еда у нас кончилась еще в середине марта. С тех пор мы по большому счету едим одни макароны».

Плохо для детей

По словам матери, дети постоянно просят чего-то еще, кроме макарон. Она уже опасается за их здоровье.

«Вредно так однообразно питаться. Дети должны получать достаточно витаминов и минералов, особенно в темное время года. Один из моих детей, который вообще-то редко болеет, с тех пор переболел уже дважды».

В городе восемь небольших продуктовых магазинов, но, по словам жительницы города, продуктов на полках осталось совсем немного.

Магазинов одежды в Островном нет. Так как регулярное водное сообщение между Мурманском и Островным прекратилось, почта тоже не приходит.

«Если нужно купить одежду, приходится ехать в Мурманск или заказывать в интернете. Но сейчас и это не поможет, ведь почту не привозят с января.

«Сытый голодного не разумеет»

Россиянка говорит, что горожане пытались связаться с администрацией и областными властями, но им ответили, что с продуктами в Островном проблем нет.

«Ситуация в гарнизоне очень серьезная. Здесь кризис. Но администрация этого не признает».

NRK связалась с администрацией города и области. В Островном пока что не прокомментировали ситуацию. Областные власти сослались на сегодняшнюю новость о том, что в следующий раз продукты повезут в город уже в субботу.

«Очень хорошо, конечно, что прилетит вертолет. Но он сможет привезти лишь 1 550 килограммов еды. На следующий день в магазинах точно будет давка», — говорит мать двоих детей.

Хотя городок находится в ведении российского министерства обороны, жителям от него мало помощи, добавляет она.

«Военным выдали кое-какие продукты, но не более того».

По последней информации от областных властей, судно «Клавдия Еланская» снова прибудет в арктический городок в субботу утром.

«Хлеб и другие товары пробыли на борту более недели, надеюсь, еда не испортилась, — говорит россиянка. — Мы живем в XXI веке. Обычно все необходимые продукты можно найти в магазине. Но только не у нас. Нас тут совершенно забыли. Сытый голодного не разумеет».

Островной

Островной — закрытый военный городок, где находится одна из баз российской армии. Первое упоминание города относится к 1611 году — тогда он носил саамское имя Йоканьга. В 1915 году в царской России решили устроить там военную базу именно из-за стратегического положения города неподалеку от места, где встречаются Белое и Баренцево моря.

В советские времени неподалеку от Островного построили базу подводных лодок. Сейчас ее используют для хранения отработанного ядерного топлива.

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