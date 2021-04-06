США подтвердили намерение защищать национальные интересы в Арктике 3 6.04.2021, 12:01

Заявление было сделано на фоне сообщений о наращивании Москвой военной мощи в регионе.

Военная деятельность России в Арктике и наращивание ее инфраструктуры в этом регионе не остаются незамеченными, заявил Пентагон, передает «Голос Америки».

«Мы не будем вдаваться в детали разведывательных данных, но, разумеется, мы очень внимательно следим за этим», – заявил пресс-секретарь Джон Кирби на брифинге в Пентагоне.

Этому заявлению предшествовали сообщения в СМИ, что Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает новейшие вооружения, чтобы защитить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный маршрут из Азии в Европу.

Эксперты по оружию и западные официальные лица выражали особую озабоченность по поводу российского «супероружия» – торпеды «Посейдон 2М29».

Эта беспилотная торпеда-невидимка питается от ядерной энергоустановки и предназначена для обхода систем береговой обороны, например, американских, по дну моря.

По словам российских чиновников, аппарат предназначен для доставки боеголовки мощностью несколько мегатонн, применение которой может вызвать радиоактивную волну, которая сделает целевые участки береговой линии непригодными для жизни на несколько десятилетий.

Спутниковые снимки, предоставленные телекомпании CNN технологической компанией Maxar, подробно описывают серьезное и непрерывное наращивание российских военных баз и техники на арктическом побережье страны. На них также можно увидеть подземные склады, вероятно, предназначенные для хранения «Посейдонов» и других новых высокотехнологичных вооружений.

Другая российская техника в районе Крайнего Севера, по мнению экспертов, включает бомбардировщики и самолеты МиГ-31БМ, а также новые радиолокационные системы вблизи побережья Аляски.

«Очевидно, русские бросают военный вызов в Арктике, – заявил CNN неназванный высокопоставленный представитель Госдепартамента. – Это имеет последствия для США и их союзников, не в последнюю очередь потому, что это создает возможности для проецирования военной мощи вплоть до Северной Атлантики».

У США есть свои интересы в Арктике, отметил Кирби.

«Мы, безусловно, признаем, что регион является жизненно важной территорией для нашей собственной обороны и потенциальным стратегическим коридором между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и нашей родиной, что сделает его уязвимым для нарастающей конкуренции», – сказал Кирби. «Мы твердо намерены отстаивать интересы национальной безопасности США в Арктике, поддерживая в регионе порядок, основанный на правилах, особенно с помощью сети наших союзников и партнеров в Арктике, разделяющих те же глубокие взаимные интересы, что и мы».

В «Арктической стратегии», представленной Конгрессу министерством обороны в 2019 году, указываются три цели военного ведомства в Арктике: защита США, обеспечение свободы и открытости общих пространств и соперничество, когда оно необходимо для поддержания благоприятного баланса сил в регионе.

«Арктика является потенциальным коридором между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США для расширенного стратегического соперничества, – говорилось в докладе. – Стратегические соперники могут пойти на злонамеренные или принудительные действия в Арктике для достижения своих целей в этих регионах».

Кирби заявил, что американские военные хорошо осведомлены о деятельности России в Арктике, и подтвердил, что у США есть свои интересы, которые они будут отстаивать.

«Разумеется, мы наблюдаем за этим, и, как я уже сказал, у нас есть там интересы в области национальной безопасности, которые мы должны защищать, – сказал он. – Как я уже сказал, никто не заинтересован в милитаризации Арктики».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».