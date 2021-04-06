В Нигерии взорвали тюрьму и устроили побег 1800 заключенным 3 6.04.2021, 16:14

2,886

Здание было взорвано с помощью взрывчатки.

В Нигерии более 1800 заключенных совершили массовый побег после того, как боевики штурмовали здание гранатометами и взрывчаткой. Об этом сообщает DailyMail.

Представители властей Нигерии сообщили, что 5 апреля ранним утром к местной тюрьме прибыли хорошо вооруженные боевики на пикапах и автобусах. Они взорвали административное здание нигерийской тюрьмы с помощью взрывчатки и помогли сбежать более 1844 заключенным. К слову, 6 сбежавших заключенных приняли решение обратно вернуться в тюрьму, а еще 35 вообще отказались участвовать в побеге.

По информации полиции, в массовом побеге замешано коренное население Биафра - запрещенная сепаратистская группировка на юго-западе страны. Однако представитель коренного населения, которые борются за восстановление независимости юго-западного штата Биафра посредством референдума, полностью отрицает какое-либо причастие к организации побега из тюрьмы.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари считает, что нападение на административное здание и организация побега было террористическим актом, совершенное анархистами и беглецами. Также он уточнил, что подробности, местонахождение и лица беглецов выясняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».