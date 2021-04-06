Активистку Полину Шарендо-Панасюк снова поместили в карцер

Активистку Полину Шарендо-Панасюк снова поместили в карцер1
- 6.04.2021, 17:10
На этот раз – в Брестское СИЗО.
Активистка гражданской компании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк снова оказалась в карцере.
На этот раз – в СИЗО № 7 Бреста. Об этом «Белсату» сообщил ее муж Андрей Шарендо.
«Сегодня понес Полине передачу, ее не приняли, сказали, что моя жена с воскресенья на 10 дней помещена в карцер. Я считаю, что это месть за то, что Полина не сотрудничает со следствием, и что она заявила о пытках в этом СИЗО», – сказал Андрей Шарендо.
До этого Полина отсидела десять суток в карцере минской «Володарки».