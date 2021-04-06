Все военные округа России подняли для проверки боеготовности войск 6 6.04.2021, 17:55

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Учения стартовали на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Минобороны России во вторник объявило о начале масштабной проверки боеготовности войск, которая охватит все военные округа и Северный флот.

Как сообщает «Интерфакс», в течение апреля вооруженные силы проведут 4 048 учений различного масштаба на сотне полигонов 520 объектах учебно-материальной базы. «Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил», - заявили в Минобороны.

Старт учениям дал глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ. «Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», - заявил он.

Во вторник, в Приморском крае в авиационном полку армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проведены учебно-тренировочные полеты с отработкой тактических схем ведения воздушного боя против самолетов условного противника. Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели.

Российские учения стартовали на фоне обострения ситуации на Донбассе и заявлений о концентрации российских войск вблизи украинской границы.

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