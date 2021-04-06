ВВС США провалили испытания гиперзвукового оружия

ВВС США провалили испытания гиперзвукового оружия6
- 6.04.2021, 18:46
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Испытания прошли 5 апреля.
Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что 5 апреля потерпели неудачу в испытании гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Сообщается, что самолет B-52 Stratofortress попытался запустить крылатую ракету ARRW, однако она «не смогла завершить свою последовательность запуска», и бомбардировщик вернулся на базу у побережья в Калифорнии.
Теперь ВВС США планируют изучить причины провала, внести изменения и попытаться снова ее запустить.
«Хотя неудачный запуск и разочаровал, испытание предоставило бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Для этого мы и проводим испытания», — заявил руководитель программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз.
Издание пишет, что, помимо демонстрации безопасного отделения крылатой ракеты ARRW от B-52, во время испытаний 5 апреля предполагалось оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях посредством фазы зажигания и разгона, а также смоделировать отделение ускорителя с планера.