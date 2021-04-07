В Египте озвучили причину посадки на мель судна в Суэцком канале 1 7.04.2021, 9:05

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На Ever Given во время прохождения канала находился лоцман.

Инцидент с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим почти на неделю Суэцкий канал, произошел из-за человеческой ошибки. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил глава управления канала Усама Рабиа, пишет ТАСС.

"Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости", - подчеркнул Рабиа. Он добавил, что проведенный анализ позволил считать, что происшествие стало следствием человеческой ошибки.

Усама Рабиа также отметил, что на судне во время прохождения через канал находился местный лоцман, но вся ответственность все равно лежит на капитане.

"Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок и мы не несем никакой ответственности", - добавил глава управления канала.

Напомним, 22 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель, перекрыв важнейшую транспортную артерию для прохода кораблей. Судно сняли с мели только 29 марта.

Накануне на Суэцком канале произошло новое ЧП. Там приостанавливалось движение из-за аварии. У нефтяного танкера возникли проблемы с двигателем.

Тем временем управление Суэцкого канала решило расширить русло после того, как канал заблокировал на неделю контейнеровоз. Углублять канал не собираются.

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