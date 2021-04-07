Инфляция в России становится тотальной 2 7.04.2021, 14:16

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«Эпицентром» инфляционного взрыва стал рост цен на продовольственном рынке.

Инфляция в России по итогам марта вышла на новый рекорд с конца 2016 года, отчитался во вторник Росстат, пишет finanz.ru.

Индекс потребительских цен вырос на 5,8% год к году (после 5,7% в феврале) и более чем вдвое превысил показатель на аналогичный месяц 2020-го (2,5%).

Впервые за год официальная статистика зафиксировала замедление роста цен на продовольственном рынке, который стал «эпицентром» инфляционного взрыва, обесценивающего сбережения и зарплаты потребителей.

Обновив 5-летний рекорд в феврале, по итогам по итогам марта продуктовая инфляция замедлилась с 7,67% до 7,58%.

Впрочем, из всех категорий товаров подешевели, согласно Росстату, только овощи - на 1,69%.

Мясо кур стало дороже на на 7,2%, баранина -на 5%, говядина - на 2,3%. Стоимость куриных яйца подскочила на 5,3%, причем в 6 субъектах рост цен был двузначным (10-14%).

Тем не менее, в отличие от предыдущих месяцев вклад продовольственной инфляции в общий рост цен начал снижаться, а главным драйвером стали непродовольственные товары и услуги, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Индекс потребительских цен на этих рынках по итогам марта прибавил 5,9% и 3,2% соответственно.

Несмотря на стабилизирующие механизмы, запущенные правительством, рекордно с апреля 2019 года подорожал безнзин: по итогам марта годовой рост цен ускорился с 4,1% до 5,2%.

Также подорожали стройматериалы и электроника. «Отчасти это следствие перегрева на внутреннем рынке, но продолжают влиять и курсовой фактор, и глобальные проблемы с логистикой из-за пандемии», - пишут аналитики Промсвязьбанка.

На рынке услуг инфляция прибавил 0,3 процентного пункта и стал максимальной с конца 2019 года.

Месяц к месяцу инфляция начала замедляться в марте составила 0,66% против февральских 0,78%.

Инфляционный пик, вероятно, пройден, солидарны ING и Росбанк: уже в апреле рост цен замедлится до 5,5% из-за эффекта базы прошлого года.

Тем не менее, тот факт, что инфляция начала разгоняться на всех рынках (не только продовольственном) сулит медленное снижение индекса потребительских цен, который, вероятно, до ноября останется выше 5%, отмечает Долгин.

«Проблема роста издержек производителей остается ключевой, что находит отражение в росте цен наименее волатильных товаров и услуг», - констатирует главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Данные по инфляции говорят в пользу дальнейшего ужесточения политики ЦБ, «учитывая текущую нестабильную ситуацию на внешнем и на внутреннем рынке, а также риски для ослабления курса рубля», отмечает он.

На заседании 23 апреля центробанк будет выбирать между повышением ключевой ставки на 25 и 50 б.п., указывает Долгин.

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