Глава минздрава Чехии уволен после отказа разрешить «Спутник V» 2 7.04.2021, 16:14

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Президенты Чехии и России Милош Земан и Владимир Путин

Фото: AP

Соответствующее решение принял президент страны Милош Земан.

Петр Аренбергер, руководитель одной из ведущих больниц Праги, назначен на пост министра здравоохранения Чехии. Соответствующее решение принял президент страны Милош Земан. Он поручил новому главе Минздрава выполнять работу в интересах здоровья чешских граждан и обеспечить доступность вакцин от коронавируса, включая российскую "Спутник V", сообщает "Радио Свобода".

Земан уточнил, что направил письма главам Израиля, России и Китая с просьбой о поставках вакцин. "Идеологическая истерия совершенно нелогична", - сказал президент.

Предшественник Аренбергера, Ян Блатны, выступал против использования российского препарата до одобрения европейского регулятора. Президент Земан и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на фоне крайне медленных темпов вакцинации в стране и Евросоюзе критиковали позицию экс-министра в отношении "Спутника V". Блатны назвал свою отставку политическим решением, на которое премьер и президент имеют право.

Премьер-министр Бабиш заявил, что отставка Блаты не связана со "Спутником". По его словам, Чехия не будет регистрировать вакцину отдельно от ЕС. Бабиш отметил, что основной причиной увольнения министра стали разные подходы к управлению Минздравом, в том числе излишняя бюрократия в министерстве.

Аренбергер ранее заявлял, что разрешит использование российской вакцины в рамках клинических испытаний на добровольцах. Для этого, по его словам, будет достаточно одобрения чешского регулятора. Получить его министр надеется в течение месяца.

Российский препарат "Спутник V" проходит регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Если одобрение будет получено, то препарат смогут использовать страны Евросоюза.

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