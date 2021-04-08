Главный инфекционист США объяснил всплеск COVID-19 среди молодых 1 8.04.2021, 11:27

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Названы главные причины.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи констатировал подъем заболеваемости COVID-19 среди молодых людей и назвал главные причины.

Как пишет CNN, доктор Фаучи считает, что всплеск случаев заражения коронавирусом связан с тем, что большинство пожилых людей уже вакцинированы. Более 75% американцев старше 65 лет получили хотя бы одну прививку от COVID-19.

«Если вы посмотрите на все население, то увидите, что у пожилых людей относительно больше защиты, чем у молодых», — сказал Фаучи.

Еще один фактор роста заболеваемости среди молодых — распространение инфекции, в том числе более заразного штамма B.1.1.7, в детских садах и на школьных спортивных мероприятиях, где дети находятся в тесном контакте и зачастую не носят маски, считает главный инфекционист США.

«Я думаю, что именно этим объясняется всплеск заболеваемости среди молодых людей», — сказал он.

США лидируют по числу заражений коронавирусом и смертей в мире. С начала пандемии там заболели более 30 млн человек, почти 560 тысяч умерли. После непродолжительного спада, связанного с массовой вакцинацией от COVID-19, кривая заболеваемости снова поползла вверх.

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