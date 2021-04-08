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Китайские инвесторы бегут из России

  • 8.04.2021, 17:43
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Китайские инвесторы бегут из России

Текущий показатель – минимальный за все время доступной статистики центробанка.

Российская экономика в 2020 году пережила бегство инвесторов из Китая.

Вопреки попыткам развернуться на Восток и заявлениям о стратегическом партнерстве с Пекином, китайские инвесторы забрали каждый второй доллар, вложенный в реальный сектор РФ, сообщает finanz.ru.

За первый-третий квартал 2020 года (последний доступный период статистики) объем прямых инвестиций Китая в Россию рухнул на 52% - с 3,735 до 1,83 млрд долларов, следует из данных ЦБ РФ (.xls).

Объем вложений китайских резидентов непосредственно в капитал российского бизнеса упал почти в 5 раз - с 2,28 млрд долларов до 480 млн.

Чуть меньше сократились инвестиции в «долговые инструменты» - с 1,45 до 1,35 млрд долларов.

По сравнению с 2014 годом, Кремль решил сблизиться с восточным соседом в ответ на развал отношений с Западом, объем китайских инвестиций в реальный сектор РФ упал в 2,5 раза.

Текущий показатель - минимальный за все время доступной статистики центробанка. На КНР приходится лишь 0,4% от прямых иностранных инвестиций - в 9 раз меньше, чем пришло из Германии (16,6 млрд долларов), и в 68 раз меньше, чем вложили резиденты Кипра (123,4 млрд долларов).

Семь лет попыток уговорить китайский бизнес вложиться в реальный сектор российской экономики, профинансировать модернизацию инфраструктуры или хотя бы поучаствовать в совместных проектов закончились ничем.

Китай отказался кредитовать строительство «Силы Сибири» и не планирует выделять средств на второй аналогичный газпровод. Он объявил нерентабельной высокоскоростную железную дорогу «Евразия» - из Пекина через Москву в Берлин, - которую российские чиновники надеялись вписать в «Новый шелковы путь»; и отказался инвестировать строительство крупнейшего в России завода по переработке газа в Амурской области.

Безрезультатно попытки привлечь китайские банки в российскую альтернативу SWIFT: по данным ЦБ, в Системе передаче финансовых сообщений (СПФС) зарегистрировался всего один банк из КНР (Bank of China).

В феврале 2021 года Минфин России объявил, что переводит 15% фонда национального благосостояния в китайские юани - вслед за ЦБ, который по-крупному вложился в китайскую валюту еще в 2018 году.

С апреля инвестиции в юань были переведены в ежедневный режим. В рамках операций по наполнению ФНБ до 7 мая Минфин будет инвестировать в китайскую валюту 1,26 млрд рублей из федерального бюджета.

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