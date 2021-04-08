Илон Маск поменял мнение о вакцинах от COVID-19 3 8.04.2021, 22:39

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Фото: Gettyimages.com

Глава Tesla и Space X заявил, что «наука однозначна».

Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя ранее говорил, что сам прививаться не будет, передает Forbes.

В сентябре прошлого года Маск рассказал в подкасте Sway газеты New York Times, что он и его семья не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступна. Он добавил, что COVID не угрожает ему и его детям. В прошлом году Маск говорил, что переболел коронавирусом.

"Хочу уточнить, я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. Только в редких случаях появляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью (инъекции - ред) EpiPen", - написал Маск в Twitter.

Ранее Маск выступал с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19, и назвал глупостью панику из-за коронавируса.

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