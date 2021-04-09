Ученые выяснили, кто наиболее уязвим перед коронавирусом 9.04.2021, 15:50

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Новое исследование.

У каждого третьего европейца присутствует ген, мешающий организму сопротивляться коронавирусу нового типа. Об этом заявили ученые из Томска по итогам нового исследования, пишет kp.by.

Специалисты пояснили, что именно поэтому люди европейского происхождения в среднем переносят COVID-19 тяжелее, чем азиаты. У последних, в частности, подобные гены были выявлены всего в 5-15% случаев.

В ходе исследования ученые проанализировали свыше двух тысяч генетических образцов от представителей более чем 90 популяций или народов, живущих в Евразии. Эксперты выяснили, что, к тяжелой форме коронавируса наиболее предрасположены уроженцы Индии и Северной Европы, в частности, русские и британцы. В то же время меньше всего склонны к заражению этим вирусом уроженцы Якутии и Монголии.

– Носителем хотя бы одного «плохого гена» в Европе и Индии является каждый третий (30%). Это высокие риски. В среднем на всем земном шаре – 15%, в монголоидных популяциях Азии – в районе 5-15%. Самая низкая предрасположенность у жителей Якутии, как раз около 5%, – уточнил один из авторов исследования, глава Томского научно-исследовательского медицинского центра Вадим Степанов.

Исследователи полагают, что их открытие поможет лучше понять природу заболеваний людей, включая коронавирус.

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