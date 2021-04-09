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В ВОЗ сообщили, сколько стран в мире приступили к вакцинации от коронавируса

  • 9.04.2021, 16:46
В ВОЗ сообщили, сколько стран в мире приступили к вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сделала заявление на брифинге в Женеве.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в пятницу на брифинге в Женеве, что 194 страны и территории из 220 приступили к вакцинации от коронавируса, пишет ТАСС.

«На настоящий момент из 220 стран и экономик 194 уже приступили к вакцинации от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, и 26 стран ее еще не начали», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, семь стран из 26 получили вакцину и могут начать прививочную кампанию. Еще пять государств «должны получить вакцину в ближайшие дни». Остальные 14 стран не приступили к иммунизации по разным причинам. Некоторые «пока не готовы», а другие «планируют начать в ближайшие недели и месяцы», пояснил Гебрейесус.

Подавляющее большинство прививок от коронавируса (87%) в мире приходится на государства с высокими и средними доходами на душу населения, а на страны с низкими доходами — лишь 0,2%, заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как отметил глава ВОЗ, в странах с высокими доходами прививки от коронавируса уже сделаны практически каждому четвертому жителю. В странах же с низкими доходами эта пропорция составляет «один из более чем к 500».

Говоря о деятельности международного механизма COVAX, Гебрейесус сообщил, что «к концу марта ожидалось распределить почти 100 млн доз вакцины, однако из-за сокращения рынка в том, что касается поставок, смогли распределить только 38 млн доз».

Гендиректор подчеркнул, что «COVAX работает» и «является сильным механизмом». Проблема состоит в том, что этот механизм не получает необходимого объема вакцин, пояснил он.

Рост заражений коронавирусом в мире

ВОЗ напомнила о необходимости соблюдения санитарных мер, включая социальное дистанцирование, в связи с продолжающимся на протяжении шести недель ростом числа случаев заражения коронавирусом в мире. Как заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, на данный момент в мире также растет смертность среди инфицированных.

«Мы очень обеспокоены по поводу роста числа случаев [заражения коронавирусом], по сути, во всех регионах мира. Пожалуй, в Африке он немного меньше, однако повсеместно наблюдается тревожное увеличение [уровня] заболеваемости и смертности», — сказала Харрис. Она обратила внимание на тот факт, что заболеваемость растет на протяжении шести последних недель, а смертность — на протяжении трех недель.

Причиной такой ситуации официальный представитель ВОЗ назвала «комбинацию ряда факторов». Она отнесла к ним несоблюдение установленных в период пандемии «общественных мер в области здравоохранения», распространение новых разновидностей коронавируса, а также «выход из режима жесткого карантина», что некоторыми людьми «интерпретируется как сигнал к возвращению к нормальной жизни».

Харрис рекомендовала в этой связи «с удвоенной силой» соблюдать санитарные меры. Она призвала «соблюдать социальное дистанцирование, избегать скоплений людей, продолжать носить маски, даже если сделана прививка».

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