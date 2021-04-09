Центробанк РФ активизирует отзыв лицензий у банков 1 9.04.2021, 17:14

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Сегодня лицензии лишился Нефтепромбанк.

Центробанк 9 апреля отозвал лицензию у Акционерного коммерческого нефтяного инвестиционно-промышленного банка (Нефтепромбанк), сообщил сайт ЦБ РФ, пишет kasparov.ru.

По информации ЦБ, банк, занимавший 201-е место по объему активов, лишили лицензии за утрату собственных средств и операции, похожие на вывод средств с его счетов.

Из-за высокорисковой политики, которую вел банк, на его балансе появилась часть потенциально невозвратных ссуд, выданных гражданам, отметил ЦБ, добавив, что информация о тех операциях, которые имеют "признаки совершения уголовно наказуемых деяний", будет направлена в правоохранительные органы.

Кроме того, регулятор аннулировал лицензию на осуществление Нефтепромбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. До момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в банке будет работать временная администрация, назначенная ЦБ. Банк является участником системы страхования вкладов, его клиенты смогут получить 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Около десяти лет назад ЦБ начал активную политику по "зачистке" банковского ранка. По данным ИА "БанкИнформСервис", в 2014 году лицензии были отозваны у 73 банков, в 2015 году — у 88, в 2016-м — 93, в 2017-м — 47, в 2018-м — 57. Следующие два года были относительно спокойными — вместе 39 лицензий. В 2021 году деятельность в этом направлении опять активизировалась, лицензии отозваны более чем у 10 банков.

По информации Банки.Ru, к 1 января 2021 года в России осталось 366 действующих банков. 248 участников рынка располагали универсальной лицензией, 118 — базовой, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности. Банковский рынок покинули более 400 банков. Деньги их клиентов в основном перешли в крупные банки с долей государственных средств.

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