закрыть
9 апреля 2021, пятница, 19:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Польши о ситуации в Беларуси: Мы не потерпим каких-либо действий против поляков

  • 9.04.2021, 19:01
  • 1,118
МИД Польши о ситуации в Беларуси: Мы не потерпим каких-либо действий против поляков
фото: МИД Польши

Польша будет вводить санкции в отношении причастных к преследованиям нацменьшинства в Беларуси.

Об этом сообщил замглавы МИД этой страны Павел Яблоньский в эфире «Польского радио».

Польша не потерпит репрессий белорусского режима в отношении поляков, заявил Павел Яблоньский.

— Мы не потерпим каких-либо действий против польских граждан. Каждый, кто будет предпринимать подобные действия, должен быть готов к последствиям, включая запрет на въезд в Польшу и другие страны Европейского союза, — сказал он.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик заявил, что власти страны не оставят без помощи попавших под репрессии соотечественников, живущих в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина