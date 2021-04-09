МИД Польши о ситуации в Беларуси: Мы не потерпим каких-либо действий против поляков 9.04.2021, 19:01

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фото: МИД Польши

Польша будет вводить санкции в отношении причастных к преследованиям нацменьшинства в Беларуси.

Об этом сообщил замглавы МИД этой страны Павел Яблоньский в эфире «Польского радио».

Польша не потерпит репрессий белорусского режима в отношении поляков, заявил Павел Яблоньский.

— Мы не потерпим каких-либо действий против польских граждан. Каждый, кто будет предпринимать подобные действия, должен быть готов к последствиям, включая запрет на въезд в Польшу и другие страны Европейского союза, — сказал он.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик заявил, что власти страны не оставят без помощи попавших под репрессии соотечественников, живущих в Беларуси.

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