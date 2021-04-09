Представитель президента Польши обсудил ситуацию с поляками в Беларуси с Госдепом США 9.04.2021, 21:32

Ранее Польша анонсировала санкции за преследование поляков в Беларуси.

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обсудил ситуацию с поляками в Беларуси с государственным секретарем США Дереком Шоле, передает «Польскае Радыё».

Щерский сообщил в Twitter, что беседа была обстоятельной и плодотворной. Помимо ситуации в Беларуси, политики также обсудили безопасность Украины и региона в связи с угрозой со стороны России, вопрос газопровода «Северный поток-2» и инициативу Трехморья.

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