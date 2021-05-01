Судан запретил российским кораблям приближаться к своим водам 7 1.05.2021, 8:20

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Решение суданских властей стало мощным ударом по развертыванию сил РФ в регионе.

Судан полностью исключил дальнейшее военное сотрудничество с Россией, пишет avia.pro.

Несмотря на тот факт, что с начала текущего года Россия объявила о тесном сотрудничестве в военной сфере с Суданом, несколько часов назад стало известно о том, что помимо введения запрета на дальнейшее строительство базы ВМФ России в района города Порт-Судан, власти этой африканской страны запретили вообще размещаться российским военным кораблям в территориальных водах Судана, очевидно, подразумевая также и осуществление транзита российских кораблей через воды этого государства.

Специалисты уже назвали такое поведение суданских властей катастрофическим ударом по развертыванию российских сил в регионе, причем, судя по всему, за такими действиями властей Судана стоят США, о визите которых ранее в эту африканскую страну журналисты Avia.pro уже рассказывали со ссылкой на собственные источники в регионе.

Ранее ряд источников уже сообщал о том, что власти Судана действительно рассматривали вероятность отказа России в предоставлении доступа к строительству базы ВМФ, однако, официальных подтверждений эти сведения тогда так и не получили.

На данный момент ситуация касательно разрыва военного соглашения между Суданом и Россией каких-либо пояснений не получила, однако, она создает довольно серьезные проблемы для России.

Следует уточнить довольно важный факт — представитель МИД Судана не опроверг, и не подтвердил появившиеся данные на этот счет, отметив, что ситуация будет разъяснена в одном из официальных заявлений.

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