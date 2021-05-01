Эксперты: Действия Кремля демонстрируют, что Путин напуган 6 1.05.2021, 10:33

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Фото: Bloomberg

Накопившееся недовольство населения РФ может стать серьезной опасностью для режима.

Решение Следственного комитета России возбудить новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которой, якобы, «сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью», вызвало предсказуемую реакцию со стороны как российских, так и американских экспертов, сообщает «Голос Америки».

Игорь Чубайс: «Осталось начать жечь книги…»

Профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс считает, что власть, действуя неправовыми методами, демонстрирует свою абсолютную несостоятельность. По его словам, Алексей Навальный и его ФБК попали в самую «десятку», обвинили в коррупции Владимира Путина, и Кремль им за это мстит. «Власть не может противопоставить аргументам оппозиции и растущему недовольству людей ничего кроме электрошокеров, избиения демонстрантов и издевательств над Навальным (в местах заключения), – подчеркнул собеседник «Голоса Америки». – На мой взгляд, Запад слишком вяло реагирует на творящиеся в России беззаконие. Вслед за осужденным вопреки решению ЕСПЧ Навальным тюрьмы уготованы десяткам и сотня активистов. Власть не собирается останавливаться. В стране уже, по сути, запретили просветительскую деятельность, осталось начать жечь книги. В общем, мы оказались на самом краю пропасти».

Действия властей приведут к тому, что часть демократического движения уйдет в подполье, а обыватели ускоренными темпами начнут паковать чемоданы и уезжать за границу, полагает Игорь Чубайс. «Страна катится в сталинские времена, а нормальным людя жить в атмосфере абсолютного беспредела претит. Возможно и появление новых форм протеста, куда более радикальных, чем нынешние. Обстановка накаляется повсеместно. Понятно, что это чревато мощным социальным протестом. Такое положение вещей не устраивает никого, кроме, видимо, одного единственного человека – Путина, который загнал себя в тупик», – заключил профессор.

Ричард Вайц: Путин застигнут врасплох популярностью Навального

Ричард Вайц (Richard Weitz) из Гудзоновского института считает, что правительство Путина использует любые средства для подавления протестного движения.

«Я думаю, что президент Путин и его союзники реально были застигнуты врасплох популярностью Навального и масштабами протестов. – отмечает эксперт. – Навальный принял очень смелое решение вернуться в Россию, что сделало его уязвимым, привело к его изоляции в тюрьме и подавлению его движения. Я думаю, что российское правительство решило подавить и устранить угрозу, пока это возможно».

По словам Ричарда Вайца, сложно сказать, что имеет большее влияние на протестное движение в России: закрытие штабов Навального или объявление его Фонда экстремистской организацией, за сотрудничество с которой могут приговорить к 10 годам заключения.

«Думаю, что массовые протесты просто могут прекратиться из-за риска для их участников. Дело не только в том, что полиция может избить или задержать. Вас могут отправить на 10 лет в тюрьму как террориста. Это наносит вред политическому развитию страны», – отмечает Ричард Вайц.

Александр Краутер: Кремль использует закон, чтобы вытеснить Навального из политической жизни

Александр Краутер (Alexander Crowther) из Международного университета Флориды тоже считает, что последние действия российских властей в отношении Алексея Навального и его Фонда свидетельствуют об охватившем Кремль страхе.

«Отношение Путина к делу Навального демонстрирует, что Путин напуган. Пока он был силен, он игнорировал Навального, что с точки зрения российского президента было самым лучшим вариантом. Мы видим, что поддержка Путина падает, как и поддержка его партии» – считает эксперт.

Принятие закона, позволяющее действующему российскому президенту оставаться у власти еще несколько сроков подряд, закрывает возможность смены власти, напоминает эксперт.

«Это можно сравнить с царской Россией, где царь правил, пока не умирал, или даже со Сталиным, который руководил пожизненно. Ни одно из этих воспоминаний не особенно приятно для россиян: им не особенно нравились цари, им не особенно нравился Сталин, охотно прибегавшие к террору, чтобы оставаться у власти», – отмечает эксперт. – «Разница между Россией и Европой заключается в том, что Европа – это страны с верховенством закона, в то время как Россия – страна, где руководят с помощью закона. Закон поддерживает правительство во всем, что оно хочет сделать с людьми. И именно это было использовано в борьбе с Навальным».

Александр Краутер считает, что, приравнивая Фонд борьбы с коррупцией Навального к экстремистским организациям, Кремль лишает оппозицию возможности организовывать протесты.

«Кремль использует закон, чтобы вытеснить Навального из политической жизни. Власти не позволяют Фонду Навального получать поддержку извне, мешают ему использовать технологии, и в довершении ко всему, не позволяют Фонду использовать организации на местах для проведения протестов».

Дональд Дженсен: «Кто-то должен будет принять эстафету Навального»

Дональд Дженсен (Donald Jensen) из Института мира США считает действия Кремля против российского оппозиционера неприемлемыми.

«Это больше похоже на пытки и преследование против человека, вся вина которого заключается в том, что он является относительно эффективным политическим лидером. – отмечает эксперт. – Поддержка Навального остается сравнительно ограниченной, он больше популярен среди молодежи. Думаю, Кремлю нечего бояться в ближайшей перспективе, но, свидетелями чему мы неоднократно становились, иногда происходят сюрпризы – как, например, выборы в Мосгордуму. Я думаю, что в Кремле не хотят полагаться на волю случая, и просто выталкивают из политического пространства всех, кого не могут контролировать».

Он отмечает, что хотя поддержка Навального в российском обществе и невелика, но в последнее время она выросла.

«Кто-то должен будет принять эстафету Навального. Потому что очевидно – он не выйдет из тюрьмы в ближайшие несколько лет. Мы видим, как меняется российское общество. Режим пытается измениться, чтобы учесть интересы общества, его эволюцию, но изменения внутри власти идут в неправильном направлении», – считает эксперт Института мира США.

Дэвид Саттер: Пространство для гражданского общества сужается

Автор ряда книг о России Дэвид Саттер (David Satter) считает оправданным решение соратник Алексея Навального Леонида Волкова закрыть сеть региональных штабов политика.

«Это сделано, чтобы людей не обвиняли в совершении преступлений и в экстремизме – это способ минимизировать риск для людей, которые работают с Навальным. Это демонстрирует, что режим Путина полон решимости подавить это оппозиционное движение, и относительная терпимость, существовавшая ранее, больше не существует».

На его взгляд это может свидетельствовать, что режим дряхлеет, и с каждым годом становится все более коррумпированным и авторитарным.

«Какими бы ни были причины для подобных действий Кремля, мы видим ограничение пространства для деятельности для гражданского общества. Пространство становится все более узким. Давление со стороны властей будет нарастать. Ситуация с отсутствием правосудия в России не изменится, как и повальная коррупция. Эти условия, конечно же, влияют на людей, влияют на их отношение к власти, а отсутствие возможности выразить свое недовольство может привести к опасной ситуации», – считает Дэвид Саттер.

По его словам, накопившееся недовольство населения может со временем стать серьезной опасностью для режима. Но в Кремле, считает эксперт, сейчас об этом не думают.

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