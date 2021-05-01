Судилище над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» закроют даже для родственников 5 1.05.2021, 16:04

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Начало рассмотрения дела запланировано на 12 мая.

Суд над политиком Павлом Северинцем и активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь» будет закрыт даже для родственников. Об этом сообщила жена Павла Ольга Северинец в Facebook, передает «Радыё Свабода».

«Жалко, что мы ничего не узнаем об их «сенсационном расследовании», а, может быть, просто там дело ни о чем, и стыдно просто, что это кто-то увидит», - написала она.

В ночь на 24 апреля Павла Северинеца в наручниках этапировали из Минска в Могилёв. В камеру его перевели только под вечер 24 апреля.

Большую часть вещей и около двух тысяч писем, присланных людьми, ему пришлось оставить в Володарке, так как в руках с наручниками их перевести было просто невозможно. «Отдать вещи семье не разрешили», - сообщила Ольга Северинец.

12 мая в Могилеве должно начаться рассмотрение «уголовного дела» сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, активистки Ирины Щасной, а также координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, активистов «Европейской Беларуси» Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича.

«Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании в связи с тем, что материалы относятся к охраняемой законом тайне», - сказали в областном суде.

Напомним, что Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком народный пикет свободы и солидарности рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса («задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»). Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса («Участие в массовых беспорядках»), его оставили под стражей.

Войнич, Юхневич и Афнагель были задержаны 25 сентября прошлого года. В октябре им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года координатору «Европейской Беларуси» Афнагелю было предъявлено еще одно обвинение — по ч. 3 ст. 293 УК («обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности»).

О задержании Винярского МВД сообщило 26 января. По данным правозащитников, ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК («участие в массовых беспорядках»).

Блогер youtube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов был задержан 10 июня и на следующий день арестован на 20 суток. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Позже стало известно, что в отношении Козлова возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 УК («организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

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