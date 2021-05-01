Доходы населения США в марте выросли на 21,1% 1 1.05.2021, 16:22

Это результат финансовой помощи американцам в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии.

Доходы населения США в марте выросли на $4,21 трлн, или на 21,1% в условиях мер стимулирования экономики, принимаемых федеральными властями, и достигли $24,2 трлн.

Как пишет kasparov.ru, об этом сообщило Министерство торговли США.

В значительной мере рост отражает начавшееся в марте перечисление гражданам единоразовой выплаты в размере $1,4 тысяч, а также другие меры финансовой помощи населению в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии.

Выросли в марте и расходы населения — на $616 млрд (на 4,2%) по сравнению с февралем. Больше всего увеличились расходы на покупку товаров — на 8,1%, расходы на покупку услуг выросли незначительно — на 2,2%. По мнению экспертов, после того как эффект от финансовой помощи населению ослабеет, начнет проявляться положительный эффект вакцинации и более широкого открытия экономики.

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