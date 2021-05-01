Ученые открыли новую планету, атмосфера которой нагревается до 2 700 °С 1 1.05.2021, 21:19

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Она расположена в 490 световых годах от Земли.

Австралийские астрономы открыли «адскую» планету, поверхность которой оказалась горячее некоторых звезд. Объект назвали TOI-1431b, он расположен на расстоянии 490 световых лет от Земли, пишет lenta.ua.

Новая планета имеет достаточно внушительные размеры. Она примерно в три раза массивнее Юпитера и находится поблизости яркой звезды, которая нагревает ее атмосферу в дневное время суток до 2 700 °С. За ночь TOI-1431b остывает лишь до 2 300 °С. Автор проведенного исследования доктор Бренн Эддисон из астрофизического центра Университета Южного Квинсленда рассказал, что условия на этой планете действительно «адские». Никаких форм жизни на ней существовать не может.

Большинство запасов металлов на объекте испарилось под воздействием экстремальных температур. По словам ученого, такие планеты относятся к «сверхгорячим Юпитерам» и встречаются редко. По сути - это газовый гигант, поэтому в реальности у нее отсутствует твердая поверхность, как у других планет Солнечной системы. Иными словами, это большая и глубокая атмосфера. Астрономы в ближайшее время займутся изучением раскаленного гиганта.

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