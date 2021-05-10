Назван простой способ вернуть обоняние после COVID-19 10.05.2021, 7:40

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фото: pixabay.com

И для этого не требуется принимать препараты.

Тренировка с помощью продуктов с сильным запахом поможет восстановить обоняние после коронавирусной инфекции. Об этом сообщило издание Science Alert. Результаты исследования международной группы ученых показали, что для возвращения запахов не требуется принимать кортикостероиды. Препараты имеют побочное действие и могут не помочь.

Для этого пару раз в день нужно тренировать обоняние сильными запахами. Коронавирус поражает нервную систему, из-за чего обоняние пропадает. Чтобы вернуть все обратно, нужно вспоминать аромат гвоздики, розы, лимона и эвкалипта. Каждые три месяца запахи необходимо менять. Для тренировки хорошо подойдут парфюм, цедра, ваниль и кофейные зерна. Чаще всего обоняние возвращается в течение полугода. Ученые ранее предупредили, что потеря обоняния не всегда связана с коронавирусом. Порой это может сигнализировать о болезни Паркинсона, которая уничтожает нейроны головного мозга. Начальная стадия характеризуется в том числе снижением работоспособности.

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