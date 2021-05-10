Михал Дворчик: В Польше от COVID-19 вакцинировано 14 миллионов человек 10.05.2021, 16:27

Только на прошлой неделе было сделано около 1,8 миллиона доз прививок.

В Польше от COVID-19 вакцинировано 14 млн человек против, из которых порядка 4 млн – привиты полностью. Об этом сообщил глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает «Польское радио».

Уполномоченный правительства по делам вакцинации подчеркнул, что темпы вакцинации в Польше продолжают расти, и что только на прошлой неделе в стране было сделано около 1,8 млн доз прививок от коронавируса.

«Это была очередная неделя, которая продемонстрировала рост темпа вакцинации. Суточный рекорд прошлой недели и прошлых месяцев составил 418 тыс. вакцинаций. Это говорит о потенциале нашей системы и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее», - сказал Михал Дворчик.

Cегодня, 10 мая, в Польшу были доставлены 1,2 млн доз вакцины Pfizer. Таким образом, на этой неделе пункты вакцинации в Польше получат в общей сложности около 2 млн доз вакцины от коронавируса.

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